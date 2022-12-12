Оккупанты несут потери под Кременной, а ВСУ атаковали вражеские пункты управления, - Генштаб

Россияне продолжают нести потери под Кременной (Луганская область) в живой силе, а Вооруженные силы Украины атаковали два пункта управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений сил обороны Украины.

В течение суток оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также произвели обстрел из реактивных систем залпового огня Херсона.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах. За сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения получили районы Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти двадцати населенных пунктов. В частности, это Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба на Донетчине.

На Авдеевском направлении обстрелы подверглись, в частности, Железное, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневое поражение по Времовке на Донетчине и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпилскому, Волшебному, Белогорью, Малой Токмачке и Орехову Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Херсонской области и города Херсон, погибли среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

Российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области. Так, на 11 декабря текущего года, из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий.

В Межводном и Черноморском, что в Крыму, российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные меры.

Противник продолжает нести потери. В местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.

В целях восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава оккупантов.