ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Труханову объявили подозрение, а в Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: новости за 29 октября

Украина, Среда 29 октября 2025 06:30
UA EN RU
Труханову объявили подозрение, а в Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: новости за 29 октября Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову было вручено подозрение в служебной халатности. А в одном из районов Хмельницкого был слышен взрыв.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 29 октября - в материале РБК-Украина.

Орбан мечтает об антиукраинском альянсе в ЕС: кто к нему может присоединиться

Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбану сазал изданию Politico, что Будапешт стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы создать внутри Европейского Союза неформальный антиукраинский альянс.

Хотя создание такого политического объединения пока остается лишь замыслом, Politico отмечает, что его появление может серьезно осложнить совместные усилия ЕС по военной и финансовой поддержке Украины.

Общий запрос на будущее нашей боевой авиации - это флот на 250 новых самолетов, - Зеленский

Президент Украины отметил, что Киев договорился со Швецией о 150 новых истребителях Gripen.

В целом переговоры по самолетам ведутся не только Швецией, но и Францией и США.

Задержан бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий, - источники

Как сообщили РБК-Украина источники, Государственное бюро расследований объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО. Тем временем на Львовщине задержан бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По информации источников, Кудрицкому готовят официальное сообщение о подозрении.

Индийские НПЗ изучают законные возможности покупать российскую нефть, - Bloomberg

Как пишет информагентство, индийские государственные НПЗ изучают, могут ли они продолжать принимать некоторые российские нефтяные грузы вместо энергетических гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", против которых США ввели санкции.

По словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, они ждут указаний правительства и взвешивают свои варианты.

Во время съемок на востоке Украины был ранен журналист немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер

Об этом говорится в заметке на его странице в Instagram. По словам журналиста, он вместе с командой сопровождал украинское подразделение противовоздушной обороны, когда дрон "Ланцет" атаковал военный автомобиль, стоявший рядом.

В результате атаки один украинский солдат погиб, другой - тяжело ранен. Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван получили ранения.

Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа: хочет "гарантий"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ждут от Запада "четких гарантий", что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет иметь "конкретный результат".

Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи Трампа и Путина в Анкоридже российская сторона якобы "согласилась с рядом инициатив, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф" во время своего визита в Москву.

РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине, под удар попала ремонтная бригада

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", враг совершил очередную атаку на энергосистему области. В результате поврежден один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Без света остались десятки тысяч потребителей.

Восстановление объекта начали в тот же день. Сначала работы пришлось отсрочить, потому что над объектом долго летал разведдрон. Когда же ситуация с безопасностью нормализовалась и работы все-таки начались, россияне запустили на то же место еще несколько беспилотников. Как следствие - машина энергетиков получила существенные повреждения.

В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, снесло три этажа

"Осуществляется поиск женщины 1973 года рождения. По предварительной информации, она может находиться под завалами. С ней сейчас нет связи и по показаниям определенных лиц - она может находиться под завалами", - рассказал председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

По его словам, рассматриваются различные версии со взрывом в жилом доме, в частности, детонация взрывчатки.

Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода: что будут производить

Болгария и немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключили соглашение на более чем 1 млрд евро о строительстве завода по производству пороха и 155-мм артиллерийских снарядов.

Проект будет совместным предприятием Rheinmetall и болгарского производителя VMZ, в котором немецкая компания будет иметь 51% акций, а VMZ - 49%. Болгария будет финансировать свою долю за счет займа в рамках европейского механизма SAVE для увеличения инвестиций в оборону.

Трамп готовит новые санкции против России, чтобы заставить Путина к переговорам, - Уитакер

"Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", - сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Нацполиция сообщила о подозрении Труханову, - источники

По данным РБК-Украина, Труханову объявлено подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября. Также известно, что в среду, 29 октября, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Труханова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Новости Украины
Новости
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию