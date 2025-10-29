Труханову объявили подозрение, а в Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: новости за 29 октября

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову было вручено подозрение в служебной халатности. А в одном из районов Хмельницкого был слышен взрыв.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 29 октября - в материале РБК-Украина .

Орбан мечтает об антиукраинском альянсе в ЕС: кто к нему может присоединиться

Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбану сазал изданию Politico, что Будапешт стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы создать внутри Европейского Союза неформальный антиукраинский альянс.

Хотя создание такого политического объединения пока остается лишь замыслом, Politico отмечает, что его появление может серьезно осложнить совместные усилия ЕС по военной и финансовой поддержке Украины.

Общий запрос на будущее нашей боевой авиации - это флот на 250 новых самолетов, - Зеленский

Президент Украины отметил, что Киев договорился со Швецией о 150 новых истребителях Gripen.

В целом переговоры по самолетам ведутся не только Швецией, но и Францией и США.

Задержан бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий, - источники

Как сообщили РБК-Украина источники, Государственное бюро расследований объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО. Тем временем на Львовщине задержан бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По информации источников, Кудрицкому готовят официальное сообщение о подозрении.

Индийские НПЗ изучают законные возможности покупать российскую нефть, - Bloomberg

Как пишет информагентство, индийские государственные НПЗ изучают, могут ли они продолжать принимать некоторые российские нефтяные грузы вместо энергетических гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", против которых США ввели санкции.

По словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, они ждут указаний правительства и взвешивают свои варианты.

Во время съемок на востоке Украины был ранен журналист немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер

Об этом говорится в заметке на его странице в Instagram. По словам журналиста, он вместе с командой сопровождал украинское подразделение противовоздушной обороны, когда дрон "Ланцет" атаковал военный автомобиль, стоявший рядом.

В результате атаки один украинский солдат погиб, другой - тяжело ранен. Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван получили ранения.

Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа: хочет "гарантий"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ждут от Запада "четких гарантий", что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет иметь "конкретный результат".

Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи Трампа и Путина в Анкоридже российская сторона якобы "согласилась с рядом инициатив, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф" во время своего визита в Москву.

РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине, под удар попала ремонтная бригада

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", враг совершил очередную атаку на энергосистему области. В результате поврежден один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Без света остались десятки тысяч потребителей.

Восстановление объекта начали в тот же день. Сначала работы пришлось отсрочить, потому что над объектом долго летал разведдрон. Когда же ситуация с безопасностью нормализовалась и работы все-таки начались, россияне запустили на то же место еще несколько беспилотников. Как следствие - машина энергетиков получила существенные повреждения.

В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, снесло три этажа

"Осуществляется поиск женщины 1973 года рождения. По предварительной информации, она может находиться под завалами. С ней сейчас нет связи и по показаниям определенных лиц - она может находиться под завалами", - рассказал председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

По его словам, рассматриваются различные версии со взрывом в жилом доме, в частности, детонация взрывчатки.

Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода: что будут производить

Болгария и немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключили соглашение на более чем 1 млрд евро о строительстве завода по производству пороха и 155-мм артиллерийских снарядов.

Проект будет совместным предприятием Rheinmetall и болгарского производителя VMZ, в котором немецкая компания будет иметь 51% акций, а VMZ - 49%. Болгария будет финансировать свою долю за счет займа в рамках европейского механизма SAVE для увеличения инвестиций в оборону.

Трамп готовит новые санкции против России, чтобы заставить Путина к переговорам, - Уитакер

"Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", - сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Нацполиция сообщила о подозрении Труханову, - источники

По данным РБК-Украина, Труханову объявлено подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября. Также известно, что в среду, 29 октября, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Труханова.