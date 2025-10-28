ua en ru
Трамп готовит новые санкции против России, чтобы принудить Путина к переговорам, - Уитакер

США, Вторник 28 октября 2025 21:12
Трамп готовит новые санкции против России, чтобы принудить Путина к переговорам, - Уитакер Фото: Мэтью Уитакер, посол США в НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против РФ. Они заставят российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Bloomberg.

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться", - подчеркнул он.

Министерство финансов США на прошлой неделе ввело санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

"Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", - сказал Уитакер.

Цены на нефть прыгнули после объявления санкций. Однако реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно США будет применять новые меры против РФ.

Однако, по мнению посла США в НАТО, это только начало.

"Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - сообщил он.

Санкции против России

Президент США Дональд Трамп 23 октября ввел жесткие санкции против российских энергетических гигантов - "Лукойла" и "Роснефти", а также их дочерних компаний.

Акции "Лукойла" всего за два дня подешевели на 7,2% на Московской бирже, что равно потере около 3,66 миллиарда долларов США.

Агентство Bloomberg сообщает, что санкции могут серьезно ударить по экспортным потокам российской нефти. В частности, ее поставки в Индию, которые подскочили после начала полномасштабной войны в Украине, скоро могут сократиться почти до нуля.

Источники Reuters сообщили, что ограничения, введенные США, заставили государственные нефтяные компании Китая временно приостановить закупки российской нефти, по меньшей мере в краткосрочной перспективе.

