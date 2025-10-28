Орбан мечтает об антиукраинском альянсе в ЕС: кто к нему может присоединиться
Будапешт стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы создать внутри Европейского Союза неформальный антиукраинский альянс.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал политический директор премьера Венгрии Балаж Орбану комментарии Politico.
Венгрия готовит "союз скептиков" в отношении Украины
По его словам, премьер Виктор Орбан хочет координировать действия с чешским политиком Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах, а также со словацким премьером Робертом Фицо. Идея заключается в том, чтобы согласовывать позиции перед саммитами ЕС и проводить предварительные встречи лидеров.
Хотя создание такого политического объединения пока остается лишь замыслом, Politico отмечает, что его появление может серьезно осложнить совместные усилия ЕС по военной и финансовой поддержке Украины.
Балаж Орбан подтвердил, что подобный формат уже обсуждается.
"Я думаю, что это произойдет и будет все более и более заметным," - заявил он.
Он также напомнил об опыте "Вышеградской четверки" (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша), которая в прошлом выступала единым фронтом против миграционной политики Брюсселя.
Будапешт ищет союзников среди критиков поддержки Украины
Несмотря на амбиции Будапешта, Польша вряд ли присоединится к новому объединению - действующий премьер Дональд Туск является последовательным сторонником Украины.
Зато Роберт Фицо и Андрей Бабиш разделяют позицию венгерского лидера - они выступают за диалог с Москвой вместо экономического давления. Бабиш неоднократно критиковал европейскую помощь Киеву, а глава МИД Чехии Ян Липавский назвал его "марионеткой Орбана" в предстоящих переговорах в Совете ЕС.
Впрочем, о формальном союзе речь пока не идет. Фицо не подписывал никаких соглашений с Орбаном, а Бабиш еще не сформировал правительство, которое могло бы присоединиться к подобной инициативе.
Антиукраинские заявления Виктора Орбана
10 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное провокационное заявление, обвинив украинскую разведку в слежке за венгерскими гражданами и проникновении в оппозиционную партию "Тиса", которую он назвал "проукраинской".
Это произошло на фоне публикации расследования, согласно которому венгерские власти в течение нескольких лет шпионили за структурами ЕС и пытались вербовать европейских чиновников в собственных интересах.
Параллельно Орбан инициировал в стране сбор подписей против оборонного плана, который обсуждают лидеры стран Евросоюза. Политик заявил, что Европа "стремительно приближается к войне" и что "Брюссель хочет, чтобы украинцы воевали, пока Россия истощается".
"Нас ждет жаркая осень. Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал Орбан.
Позже премьер опубликовал серию фотографий с фермерского рынка Пештержебет, где он демонстративно подписывал петицию "против военных планов ЕС".