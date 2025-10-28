ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Ланцет" атаковал во время съемок: журналист Welt получил ранение на востоке Украины

Украина, Вторник 28 октября 2025 13:34
UA EN RU
"Ланцет" атаковал во время съемок: журналист Welt получил ранение на востоке Украины Фото: Ибрагим Набер (facebook.com_ibranaber)
Автор: Наталья Кава

Во время съемок на востоке Украины был ранен журналист немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заметке на его странице в Instagram.

По его словам, он вместе с командой сопровождал украинское подразделение противовоздушной обороны, когда дрон "Ланцет" атаковал военный автомобиль, стоявший рядом.

В результате атаки один украинский солдат погиб, другой получил тяжелые ранения и вынужден был перенести ампутацию. Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван получили ранения. Последнему уже удалось покинуть больницу, хотя у него остался кусок шрапнели в ноге.

"Один из трех солдат Константин погиб, другой Игорь был настолько тяжело ранен, что ему пришлось ампутировать одну ногу. Я думаю о них и их семьях", - написал журналист.

Как рассказал Набер, атака произошла примерно в 25-30 километрах от линии фронта. Журналист отметил, что они находились в нескольких метрах от экипажа украинских военных, которые спасали жизни других людей, сбивая беспилотники большой дальности, которыми Россия атакует украинские города.

Гибель журналистов на фронте

Напомним, ранее в Донецкой ОГА сообщили, что в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Также был ранен еще один журналист. Российские оккупанты ударили по ним "Ланцетом".

Кроме этого возле Дружковки в результате целенаправленной атаки российского FPV-дрона погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан. Был ранен его коллега Георгий Иванченко. Французская прокуратура начала расследование по факту убийства Лалликана россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию