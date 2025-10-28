ua en ru
Главная » Новости » В мире

Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода: что будут производить

Болгария, Вторник 28 октября 2025 17:35
Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода: что будут производить Фото: Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Болгария и немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключили соглашение на более чем 1 млрд евро о строительстве завода по производству пороха и 155-мм артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица заявили, что проект важен для Болгарии и Европы в целом, поскольку регион стремится модернизировать свой оборонный потенциал после вторжения России в Украину.

Проект будет совместным предприятием Rheinmetall и болгарского производителя VMZ, в котором немецкая компания будет иметь 51% акций, а VMZ - 49%. Болгария будет финансировать свою долю за счет займа в рамках европейского механизма SAVE для увеличения инвестиций в оборону.

Контракт подписали генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер и директор VMZ Иван Гецов на церемонии в Совете министров в столице Софии.

"Подписанием этого контракта мы знаменуем начало стратегического партнерства между болгарским государством и немецким технологическим концерном, которое изменит будущее болгарской оборонной промышленности", - заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Паппергер рассказал, что завод будет построен в течение 14 месяцев, и что Болгария сделает значительный вклад в потребности Европы и НАТО в боеприпасах.

"Болгария движется с невиданной скоростью. Благодаря нашей второй встрече мы создаем один из лучших заводов в Европе", - отметил он.

В правительстве Болгарии утверждают, что проект создаст около 1000 рабочих мест и восстановит ключевой элемент обороноспособности страны. Производство будет включать порох, 155-мм артиллерийские снаряды и новейшие модульные системы заряжания.

Отмечается, что Rheinmetall инвестирует в несколько европейских стран для расширения мощностей и имеет альянсы с другими оборонными фирмами, включая итальянскую Leonardo и американскую группу Lockheed Martin, пишет Reuters.

Rheinmetall строит новые заводы

Напомним, ранее мы сообщали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Латвии завод по производству артиллерийских снарядов. Старт строительства запланирован на весну 2026 года.

К тому же Rheinmetall построит новый завод по производству снарядов в Украине. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, в начале сентября для его строительства была выделена земля в безопасном регионе страны.

Также Rheinmetall открыл крупнейший в ЕС завод по производству боеприпасов в Унтерлюссе возле Ганновера. После его выхода на полную мощность в 2027 году, ежегодно с конвейера будут выпускать до 350 тысяч артиллерийских снарядов.

Кроме того, ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall построит в Болгарии два оборонных завода. Они будут производить порох, артиллерийские снаряды и беспилотники.

Предполагается, что за первый год будет выпущено около 100 тысяч артиллерийских снарядов.

