ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: рассматриваются разные версии происшествия

Хмельницкий, Вторник 28 октября 2025 20:41
UA EN RU
Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: рассматриваются разные версии происшествия Фото: последствия взрыва в многоэтажке в Хмельницком (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас рассматриваются различные версии причин взрыва в многоэтажке в Хмельницком, который произошел днем 28 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона.

"Осуществляется поиск женщины 1973 года рождения. По предварительной информации, она может находиться под завалами. С ней сейчас нет связи и по показаниям определенных лиц - она может находиться под завалами", - рассказал Тюрин.

По его словам, рассматриваются различные версии со взрывом в жилом доме, в частности, детонация взрывчатки.

"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами - мы ни одну из версий как основную не определяем", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что, предварительно, 32 жителя дома будут нуждаться в отселении.

Взрыв в многоэтажке в Хмельницком

Напомним, во вторник днем, 28 октября, в соцсетях появилась информация о том, что в одном из районов Хмельницкого был слышен взрыв.

Спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина рассказала, что по предварительным данным в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа.

По ее словам, в результате взрыва в доме три верхних этажа фактически уничтожены. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы вместе с полицией.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали пять человек. Среди них - ребенок. Под завалами находится один человек.

По данным спасателей, в результате взрыва бытового газа в многоэтажке на Тернопольской, 34/2 было частично разрушено 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Как уточнили в полиции, на месте происшествия сейчас идет разбор завалов. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Взрыв
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию