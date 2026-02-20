ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы

Украина, Пятница 20 февраля 2026 16:39
UA EN RU
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ будет наносить удары по энергетике Украины и после зимы. Поэтому Кабмин вместе с областями уже начал готовить энергосистему к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: Пылает пожар, есть разрушения: Россия снова ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине

"У нас нет иллюзий - враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность громад к следующей зиме", - подчеркнула она.

Свириденко также назвала главные элементы Плана энергетической устойчивости областей:

  • защита объектов критической инфраструктуры;
  • развитие распределенной генерации;
  • альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;
  • распределенная тепловая генерация.

Премьер поручила областным военным администрациям совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими структурами разработать планы энергетической устойчивости по областям.

По ее словам, все области должны:

  • определить объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в первоочередной защите и автономном питании;
  • разработать пошаговый план, который должен быть выполнен до старта отопительного сезона;
  • определить потребность в оборудовании и финансировании, а также необходимые ресурсы для реализации плана.

Что предшествовало

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетики по областям на следующий отопительный сезон. По его словам, будет учтен опыт каждой общины и города, которые не допустили этой зимой внутренних катастроф, которые были в Киеве.

Отметим, согласно прогнозу экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Юлия Свириденко Отопительный сезон Война в Украине
Новости
Война еще на 3 года? WSJ узнало мнение Европы о переговорах Украины и РФ
Война еще на 3 года? WSJ узнало мнение Европы о переговорах Украины и РФ
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"