Труханову оголосили підозру, а у Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: новини за 29 жовтня

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову було вручено підозру у службовій недбалості. А в одному з районів Хмельницького було чути вибух.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 29 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Орбан мріє про антиукраїнський альянс у ЄС: хто до нього може долучитись

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбану сазав виданню Politico, що Будапешт прагне об’єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб створити всередині Європейського Союзу неформальний антиукраїнський альянс.

Хоча створення такого політичного об’єднання наразі залишається лише задумом, Politico зазначає, що його поява може серйозно ускладнити спільні зусилля ЄС щодо військової та фінансової підтримки України.

Загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації - це флот на 250 нових літаків, - Зеленський

Президент України зазначив, що Київ домовився зі Швецією щодо 150 нових винищувачів Gripen.

Загалом перемовини щодо літаків ведуться не лише Швецією, а й Францією і США.

Затриманий колишній глава "Укренерго" Кудрицький, - джерела

Як повідомили РБК-Україна джерела, Державне бюро розслідувань оголосило нову підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який наразі перебуває в СІЗО. Тим часом на Львівщині затримано колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького. За інформацією джерел, Кудрицькому готують офіційне повідомлення про підозру.

Індійські НПЗ вивчають законні можливості купувати російську нафту, - Bloomberg

Як пише інформагенція, індійські державні НПЗ вивчають, чи можуть вони продовжувати приймати деякі російські нафтові вантажі замість енергетичних гігантів ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", проти яких США ввели санкції.

За словами керівників нафтопереробних заводів, вони чекають на вказівки уряду та зважують свої варіанти.

Під час зйомок на сході України був поранений журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер

Про це йдеться у дописі на його сторінці в Instagram. За словами журналіста, він разом з командою супроводжував український підрозділ протиповітряної оборони, коли дрон "Ланцет" атакував військовий автомобіль, що стояв поруч.

Унаслідок атаки один український солдат загинув, інший - тяжко поранений. Набер, його оператор Віктор та продюсер Іван отримали поранення.

Росія висунула умову для зустрічі Путіна та Трампа: хоче "гарантій"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві чекають від Заходу "чітких гарантій", що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна матиме "конкретний результат".

Лавров стверджує, що під час попередньої зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі російська сторона нібито "погодилася з низкою ініціатив, які представив спецпредставник США Стів Віткофф" під час свого візиту до Москви.

РФ двічі атакувала об'єкт енергетики на Чернігівщині, під удар потрапила ремонтна бригада

Як повідомили в "Чернігівобленерго", ворог здійснив чергову атаку на енергосистему області. У результаті пошкоджено один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі. Без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Відновлення об’єкта почали того ж дня. Спершу роботи довелося відтермінувати, бо над об’єктом довго літав розвіддрон. Коли ж безпекова ситуація нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, росіяни запустили на те ж місце іще кілька безпілотників. Як наслідок - машина енергетиків зазнала суттєвих пошкоджень.

У Хмельницькому стався вибух в багатоповерхівці, знесло три поверхи

"Здійснюється пошук жінки 1973 року. За попередньою інформацією, вона може перебувати під завалами. З нею зараз немає зв'язку і за свідченнями певних осіб - вона може перебувати під завалами", - розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, розглядаються різні версії з вибухом у житловому будинку, зокрема, детонація вибухівки.

Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу: що вироблятимуть

Болгарія та німецький оборонний концерн Rheinmetall уклали угоду на понад 1 млрд євро про будівництво заводу з виробництва пороху та 155-мм артилерійських снарядів.

Проєкт буде спільним підприємством Rheinmetall та болгарського виробника VMZ, в якому німецька компанія матиме 51% акцій, а VMZ - 49%. Болгарія фінансуватиме свою частку за рахунок позики в рамках європейського механізму SAVE для збільшення інвестицій в оборону.

Трамп готує нові санкції проти Росії, щоб змусити Путіна до переговорів, - Вітакер

"Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, або принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення", - сказав посол США в НАТО Метью Вітакер.

Нацполіція повідомила про підозру Труханову, - джерела

За даними РБК-Україна, Труханову оголошено підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені, яка сталась в Одесі 30 вересня. Також відомо, що у середу, 29 жовтня, відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для Труханова.