Флот на 250 самолетов: Зеленский очертил будущую авиационную программу Украины

Вторник 28 октября 2025 10:00
Флот на 250 самолетов: Зеленский очертил будущую авиационную программу Украины Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Украина работает над масштабной программой развития боевой авиации. По его словам, цель - сформировать флот из 250 современных самолетов, в том числе F-16, Gripen и Rafale.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

Флот из 250 самолетов - стратегическая цель

По словам Зеленского, цель Украины - создать полноценный флот из 250 новых боевых самолетов. Это станет основой для обновления военной авиации и гарантией безопасности государства на годы вперед.

"Мы ведем параллельные разговоры со Швецией, Францией и США. Общий запрос - это флот на 250 новых самолетов. Это наше будущее", - подытожил он.

Президент также подчеркнул, что переход на новые авиационные платформы позволит Украине не только эффективнее защищать небо, но и интегрировать собственную оборонную промышленность в западные технологические стандарты.

Три платформы для новой украинской авиации

Глава государства сообщил, что Украина ведет параллельные переговоры со Швецией, Францией и США по трем типам боевых самолетов. Речь идет о F-16, шведских Gripen и французских Rafale.

"Мы вышли на три платформы - F-16, Gripen и Rafale. С учетом опыта наших пилотов и возможностей врага - это оптимальный выбор для Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что шведские Gripen - в приоритете для Украины. Ведь их обслуживание является самым дешевым, а обучение пилотов на них занимает всего около шести месяцев. Кроме того, эти самолеты могут взлетать даже с автомобильных трасс и совместимы с большинством типов вооружения, которые использует Украина.

"Так вот относительно Gripen - на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина - ракеты и другое оружие - это все можно туда подцепить", - говорит Зеленский.

150 Gripen для Украины

Отдельно Зеленский сообщил о достижении предварительной договоренности со Швецией о поставках и локализации производства 150 самолетов Gripen.

"Мы договорились со Швецией, что подпишем договор, и Украина будет иметь 150 новых Gripen. Это долгий путь, но очень хороший вариант. Главное - мы договорились о локализации производства. Считаю, что это историческая договоренность", - подчеркнул президент.

Gripen для Украины: что известно

Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский объявил, что Швеция согласилась передать Украине от 120 до 150 новейших истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Речь о долгосрочном контракте, ведь производство этой модификации только стартовало.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, первые поставки могут начаться примерно через три года.

А вот вчера стало известно, что шведская оборонная компания Saab рассматривает возможность создания в Украине завода по окончательной сборке и испытанию истребителей Gripen.

