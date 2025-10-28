ua en ru
Задержан бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий, - источники

Львовская область, Вторник 28 октября 2025 11:05
Задержан бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий, - источники Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Государственное бюро расследований объявило новое подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО. Тем временем на Львовщине задержан бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации источников, Кудрицкому готовят официальное сообщение о подозрении. Его обвиняют в мошенничестве в крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

По предварительной квалификации, речь идет о масштабном мошенничестве и легализации средств, полученных незаконным путем.

Следствие считает, что Кудрицкий и Гринкевич могли незаконно присвоить деньги государственной компании во время тендеров на реконструкцию энергетических объектов еще в 2018 году.

Обыски у Кудрицкого

Напомним, 21 октября 2025 года стало известно об обысках у бывшего главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Как сообщили тогда РБК-Украина источники, следователи проверяют возможное злоупотребление служебным положением и растрату средств государственной компании.

Речь шла о вероятном искусственном завышении объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.

Позже и сам Кудрицкий в Facebook рассказал об обысках. Экс-чиновник назвал ситуацию "абсурдной" и имеющей "политический подтекст".

По его словам, "его никто ни в чем не подозревает", а обыск у него проводили без решения суда из-за "неотложности".

Кудрицкий и "Укрэнерго"

Добавим, что Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год. В сентябре прошлого года наблюдательный совет принял решение об его увольнении.

Как сообщило РБК-Украина, ключевой причиной стал вопрос защиты энергообъектов во время российских атак - эту тему поднимали и на заседании Ставки, которую проводит президент Владимир Зеленский.

После принятия решения об увольнении Кудрицкого глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Адреасен подали в отставку, назвав это решение "политически мотивированным".

