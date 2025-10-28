Индийские НПЗ изучают законные возможности покупать российскую нефть, - Bloomberg

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы активно изучают, могут ли они продолжать принимать некоторые российские нефтяные грузы, опираясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", против которых США ввели санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

С момента объявления последнего раунда санкций США, нефтеперерабатывающие заводы, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., остаются вне рынка сырой нефти марки Urals.

По словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, они вместо этого ждут указаний правительства и взвешивают свои варианты.

Индийские переработчики пытаются понять, сколько именно нефти можно купить у несанкционированных организаций в РФ и по какой цене. Они также пытаются понять, какая часть нефти "Роснефти" будет направлена через другие организации.

Согласно данным Kpler, в 2024 году на четыре фирмы, попавшие под санкции, приходилось более 80% импорта российской нефти в Индию.

Ожидается, что потоки российской нефти в Индию сократятся, причем частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries Ltd. считается одним из наиболее пострадавших, поскольку в течение большей части этого года он закупал Urals по контракту с "Роснефтью".

Единственным исключением в Индии может быть Nayara Energy Ltd., которую поддерживает "Роснефть" и которая уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. Она не обнаружила признаков ограничения российских закупок.