ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа: хочет "гарантий"

Вторник 28 октября 2025 13:39
UA EN RU
Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа: хочет "гарантий" Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявили, что ждут от Запада четких гарантий, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет иметь "конкретный результат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы готовы к этому результату", - сказал российский министр.

Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи Трампа и Путина в Анкоридже российская сторона якобы согласилась с рядом инициатив, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву.

При этом Лавров не уточнил, о каких инициативах идет речь.

По его словам, Москва надеется, что Дональд Трамп заинтересован в достижении долгосрочного мира, а не в "создании предпосылок для дальнейших поставок вооружений Украине".

Путин не встретится с Трампом

Идея провести вторую встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным просуществовала меньше недели. После телефонного разговора с российским диктатором Трамп заявил, что они могут встретиться в Будапеште примерно через две недели.

Однако впоследствии стало известно, что подготовка к саммиту приостановлена, и его проведение в ближайшем будущем не планируется.

Сам Трамп подтвердил это, отметив, что не видит смысла тратить время на такую встречу.

К тому же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что готов снова встретиться с главой Кремля, но только при уверенности, что будет заключено соглашение о завершении войны в Украине.

Вчера у Путина сделали заявление, что Россия якобы готова принять концепцию Соединенных Штатов по завершению войны в Украине, и намерена двигаться дальше на предложенной Вашингтоном основе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Встреча Трампа и Путина Лавров
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию