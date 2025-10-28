ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине, под удар попала ремонтная бригада

Вторник 28 октября 2025 15:02
UA EN RU
РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине, под удар попала ремонтная бригада Фото: РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе Черниговской области, также под удар попала ремонтная бригада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

"Вчера враг совершил очередную атаку на энергосистему нашей области. В результате был поврежден один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Без света остались десятки тысяч потребителей", - заявили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что восстановление объекта энергетики начали в тот же день. Сначала выполнение работ пришлось отсрочить до вечера, потому что над объектом долго летал разведывательный дрон. Когда же ситуация с безопасностью нормализовалась и работы все-таки начались, россияне запустили на то же место еще несколько беспилотников

К счастью, персонал не пострадал - энергетики успели спрятаться в укрытие, а вот их машина получила существенные повреждения.

"В таких условиях в последнее время нашим энергетикам приходится работать чуть ли не каждый день. Россияне не дают им возможности подступиться к поврежденным объектам электроснабжения, наносят повторные удары прямо во время аварийно-восстановительных работ, охотятся на их технику. Цена света растет", - добавили в компании.

Удары РФ по энергетике

Российские войска за последние несколько недель нанесли серию массированных ударов по энергетике с использованием ударных беспилотников, а также крылатых ракет. Кроме того, постоянно продолжаются точечные удары по критической инфраструктуре.

Чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов, правительство создало Координационный штаб защиты энергетики, а также приняло ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.

Также в ГУР отмечали, что российские войска существенно изменили тактику ударов по украинской энергетике. Враг, в первую очередь, пытается создать так называемую буферную зону в приграничье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Электроэнергия Дрони
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию