Трехдневные переговоры Украины и США, и заход РФ в Сумскую область: новости за выходные

Встреча в Майами по Украине

Начиная с пятницы и до воскресенья, Украина и США провели трехдневные переговоры по мирному плану. После встреч секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что стороны обсудили сам документ из 20 пунктов, гарантии безопасности, восстановление страны и временные рамки.

Параллельно в Майами был российский посланник Кирилл Дмитриев. Его встречи длились два дня и он заявил о конструктивных дискуссиях.

Президент Украины Владимир Зеленский на выходных рассказал, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по нацбезопасности. Киев согласен, Москва отвергает.

Заход россиян в Сумскую область

Россияне 18 декабря зашли в село Грабовское Сумской области, а 20 числа принудительно вывезли в Россию 50 мирных жителей.

По данным Сумской ОВА, в населенном пункте жили люди, которые отказались эвакуироваться вглубь Украины.

Тем временем бои за населенный пункт продолжаются. ВСУ пытаются вытеснить противника обратно в РФ.

Румыния ускорит поставки вооружений в Украину

В командовании НАТО подтвердили - в конце января 2026 года в Румынии откроется второй по величине логистический хаб для Украины.

Объект будет работать в тандеме с аналогичным центром в Польше. Благодаря новому центру, НАТО сможет удвоить максимальный объем транзита военной помощи, поставляемый Украине.

Макрон и Путин готовятся возобновить диалог

Президент Франции Эммануэль Макрон перед выходными заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с главой Кремля Владимиром Путиным.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин готов вести диалог с Макроном.

В воскресенье в Елисейском дворце поприветствовали заявление Кремля. Там добавили, что в ближайшие дни решат, на каких условиях могут состояться переговоры.

Одесса и область готовятся к перезагрузкам после обстрелов

В последнюю неделю россияне усилили атаки по Одессе и региону. 19 декабря враг ударил по мосту под селом Маяки, что привело к необходимости срочно прорабатывать новые маршруты.

Уже 20 декабря в Офисе президента сообщили, что восстановили транспортное сообщение и оно работает в штатном режиме.

На фоне постоянных ударов и повреждений в Одесской области, Зеленский анонсировал замену командующего ВК "ЮГ" Дмитрий Карпенко.

США продолжают захватывать корабли с нефтью

В воскресенье Соединенные Штаты захватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Речь шла о судне Bella 1. Перед этим были захвачены еще два танкера.

Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США продолжат задерживать судна, которые выходят из Венесуэлы. По его словам, так будет до тех пор, пока власть этой страны не вернет "все американские активы".