В Румынии с января 2026 года откроют второй по величине логистический хаб для Украины

В Европе с января 2026 года заработает второй по величине логистический центр НАТО, который будет координировать и обеспечивать поставки вооружения для Украины. Он будет размещен в Румынии.

Об этом заявил заместитель командующего НАТО по вопросам поддержки Украины Майк Келлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Romania .

Как пишет издание, логистический хаб будет работать по аналогии и в тандеме с уже существующим центром в Жешуве (Польша).

Благодаря новому центру, НАТО сможет удвоить максимальный объем транзита военной помощи, который партнеры поставляют Украины. В частности, это относится и к механизму PURL, согласно которому США продают для Украины вооружение, а европейские страны оплачивают его.

Defense Romania отмечает, что до настоящего времени база в Жешуве была главной транспортной артерией, через которую Украина получала вооружение для возможности вести боевые действия. Однако зависимость от единственного крупного пункта пропуска представляла собой стратегические риски и уязвимости.

В свою очередь запуск центра в Румынии, который запланирован на конец января, обеспечит НАТО стабильный южный маршрут, необходимый для снабжения фронта на Донбассе и прибрежных районов.

"Новый центр в Румынии перейдет под прямое командование НАТО и будет интегрирован в систему сопоставления оперативных потребностей (артиллерия, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба) с возможностью доноров", - говорится в публикации.

Также генерал Келлер рассказал о масштабах помощи Украине. По его словам, в 2025 году партнеры доставили около 220 тысяч тонн военных грузов. Операция была поддержана 9000 грузовиками, 1800 железнодорожными вагонами и более чем 500 стратегическими авиаперевозками.

Также Келлер рассказал, как происходят поставки вооружений Украины со стороны США по механизму PURL.

"Соединенные Штаты не ждут окончательной оплаты, прежде чем начать поставку. Как только объявляется о пакете PURL, начинается поставка материалов", - сказал он.