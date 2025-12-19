ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Макрон заявил о необходимости для Европы возобновить контакты с Путиным

Франция, Пятница 19 декабря 2025 09:59
UA EN RU
Макрон заявил о необходимости для Европы возобновить контакты с Путиным Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Европе придется найти собственный способ как-то напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным, а не делать это через США, которые активно продвигают мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Bloomberg.

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

Макрон выступил после того, как лидеры Европейского союза утром 19 декабря объявили о согласии предоставить Украине заем в 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфисковать замороженные активы России.

Но есть еще один важный вопрос, и он заключается в том, что Европа требует место за столом переговоров о мире в Украине. Сейчас США взяли на себя мирный процесс, но непонятно, готов ли Путин прекратить войну, поскольку имперские амбиции России, судя по всему, не претерпели изменений.

"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые потом самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", - отметил Макрон в своем выступлении.

Напоминаем, что тем временем Россия готовит контакты с США для уточнения, как изменился мирный план Дональда Трампа после его согласования с Украиной. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков напомнил, что в последние недели американские переговорщики во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проводили консультации по этому плану.

Вечером 15 декабря в Берлине завершился очередной раунд переговоров по мирному плану. В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф - последний заявил об "ощутимом прогрессе" по итогам встреч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Украина Российская Федерация Мирные переговоры мирный план США
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС