Макрон заявил о необходимости для Европы возобновить контакты с Путиным

Европе придется найти собственный способ как-то напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным, а не делать это через США, которые активно продвигают мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Bloomberg .

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

Макрон выступил после того, как лидеры Европейского союза утром 19 декабря объявили о согласии предоставить Украине заем в 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфисковать замороженные активы России.

Но есть еще один важный вопрос, и он заключается в том, что Европа требует место за столом переговоров о мире в Украине. Сейчас США взяли на себя мирный процесс, но непонятно, готов ли Путин прекратить войну, поскольку имперские амбиции России, судя по всему, не претерпели изменений.