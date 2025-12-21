ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Грабовском жили люди, которые отказались от эвакуации, - Сумская ОВА

Воскресенье 21 декабря 2025 20:15
UA EN RU
В Грабовском жили люди, которые отказались от эвакуации, - Сумская ОВА Фото: в селе Грабовское жили около 50 человек, которые отказались от эвакуации (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в субботу, 20 декабря, россияне принудительно вывезли около 50 человек из села Грабовское Сумской области. В этом населенном пункте оставались люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Сумской ОВА Владимир Бабич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что Сумская область живет в режиме эвакуации с 2023 года и эти мероприятия проходят регулярно.

"Под эвакуацию попало приграничье. И это 87,5 тысяч населения, среди которых 8700 детей. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе. И сейчас в приграничье еще остаются невывезенными 32 тысячи человек. И в том числе 604 ребенка. Хочу отметить, что детки из горячей и красной зоны вывезены все, (а цифры - ред.), которые названы - они в дальнем пограничье находятся", - сказал Бабич.

Замглавы ОВА подчеркнул, что власти постоянно проводят разъяснительные работы, чтобы население эвакуировалось. И те из людей, кто не проводит свою эвакуацию - подвергают себя большой опасности.

По Грабовскому, Бабич отметил, что в Краснопольской общине тоже продолжается эвакуация, а в самом вышеуказанном селе было около 50 человек. В ближайших населенных пунктах - тоже было от 20 до 30 человек.

В то же время 56%, или две трети населения, которое находится в зоне принудительной эвакуации - в письменной форме отказывается эвакуироваться.

"Они это пишут, заявляют в категорической форме, но взамен проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где жили исключительно все жители, которые отказались от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская громада находятся непосредственно на границе с Российской Федерацией", - пояснил заместитель главы ОВА.

Он добавил, что сейчас там работают военные в проводятся стабилизационные действия. Однако комментировать ситуацию должны сами военные, поскольку ОВА там физически не присутствует.

На вопрос, собирается ли власть активизировать эвакуацию в связи с тем, что РФ пересекает границу на новых участках, Бабич отметил, что эвакуация продолжается волнами. Когда боевые действия стихают - она замедляется, а когда возрастают - тогда усиливается.

"Поэтому такие волны мы наблюдаем. За последние сутки у нас эвакуированы 22 человека из приграничья. Это, в том числе, из Краснопольской громады. Все они доставлены в транзитные центры. Всем им обеспечена помощь, соответствующее оформление и так далее. Дальнейшую их судьба они определяют там, в транзитном центре, в спокойных и безопасных условиях", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, 20 декабря в СМИ появилась информация, что россияне зашли в село Грабовское и принудительно вывезли оттуда примерно 50 человек.

Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию, отметив, что враг задержал людей 18 декабря, удерживая их без доступа к связи и надлежащих условий, а уже 20 числа людей вывезли в Россию.

Начальник управления коммуникаций Группы объединенных силВиктор Трегубов тоже подтвердил информацию, добавив, что в основном среди 50 человек - были гражданские мужчины.

Также в Группе объединенных сил сообщили, что бои за населенный пункт продолжаются и ВСУ пытаются вытеснить противника обратно на территорию РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
Новости
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ