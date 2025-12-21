Хегсет поставил условие Мадуро после нового захвата танкера у берегов Венесуэлы

США продолжат задерживать танкеры, выходящие из Венесуэлы, до тех пор, пока режим президента страны Николаса Мадуро не вернет "все украденные американские активы".

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

"Президент Трамп (Дональд - ред.) ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в нее, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернет все украденные американские активы". - написал Хегсет.

По его словам, Штаты "не дрогнув" будут проводить морские операции по перехвату танкеров с санкционированной нефтью, а "насилие, наркотики и хаос" не будут контролировать Западное полушарие.

"Министерство войны совместно с нашими партнерами из Береговой охраны не дрогнув будет проводить морские операции по перехвату - в рамках операции "Южное Копье" - для демонтажа незаконных преступных сетей", - написал министр войны США.

Отметим, 20 декабря Береговая охрана США перехватила очередной танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, комментируя кадры операции, подчеркнула: Вашингтон продолжит преследовать незаконные перевозки санкционной нефти, которая финансирует "наркотерроризм в регионе".

Что предшествовало

Ранее Трамп в одном из своих постов в Х пригрозил Венесуэле Армадой США, если Николас Мадуро не вернет Штатам "всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли".

"Венесуэла полностью окружена крупнейшей Армадой в истории Южной Америки. Она будет только расти, и потрясение для них будет такое, какого они еще никогда не видели - до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли у нас", - писал Трамп.

Как известно, предшественник Николаса Мадуро, ныне покойный венесуэльский лидер Уго Чавес в первом десятилетии этого века национализировал месторождения нефти, заставив своим указом компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций в них венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA.