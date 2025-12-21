ua en ru
Оккупанты вывезли гражданских на территорию РФ: что известно о ситуации в Грабовском

Украина, Воскресенье 21 декабря 2025 11:51
Иллюстративное фото: РФ вывезла десятки людей из села на Сумщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские военные действительно вывезли гражданских жителей села Грабовское Краснопольской громады Сумской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в Telegram.

По его данным, 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 гражданских лиц - жителей села Грабовское Сумской области. Оккупанты удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ.

"Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права - это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения", - отметил Лубинец.

Он отметил, что уже обратился к уполномоченному по правам человека в РФ с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины.

Что говорят в ВСУ

Как сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, вечером 20 декабря бойцы РФ действительно вывезли из населенного пункта около 50 человек. В основном это были гражданские мужчины.

По его словам, вокруг села российские военные также пытались создать так называемую зону инфильтрации глубиной до одного километра. Он отмечает, что действия оккупантов не выглядят как попытка масштабного прорыва.

"Это не выглядит как попытка создать какой-то локальный прорыв. По состоянию на сейчас не похоже на то, что они пытаются нарисовать какую-то большую операцию. Это выглядит как какая-то локального толка провокация на направлении, которое ранее не было ключевым", - добавил Трегубов.

Что предшествовало

Ранее в СМИ появлялась информация о якобы прорыве российских войск через границу в Сумской области и заходе в село Грабовское. Также сообщалось, что оккупанты могли вывезти более 50 человек на территорию РФ для так называемых "фильтрационных мероприятий" и продвигаться в направлении других населенных пунктов.

Однако тогда в областной военной администрации уточнили, что на фоне угрозы в приграничных громадах Сумщины продолжается эвакуация мирного населения. По данным ОВА, в частности из Краснопольской громады часть жителей, которые ранее отказывались от выезда, эвакуировали бронированным транспортом.

