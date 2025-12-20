ua en ru
Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ

Суббота 20 декабря 2025 18:46
UA EN RU
Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал отвечая на вопрос журналистов.

Глава государства проинформировал, что о предложении ему рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, который сейчас находится в США и проводил вчера переговоры с американскими и европейскими партнерами по завершению войны.

"Что касается Умерова, он мне звонил, сказал, что Америка предлагает трехстороннюю встречу NSA (советников по национальной безопасности - ред.) - Америка, Украина, Россия", - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что не уверен, что эта встреча принесет что-то новое, но добавил, что ранее подобные встречи были в Турции и они дали определенный результат. В частности, возвращение пленных военных и гражданских. Поэтому Украина поддерживает предложение Америки.

"Если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи NSA может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров - я не могу быть против. Мы поддержим предложение США", - резюмировал Зеленский.

Мирный план США

Напомним, что Украина, США и Европа уже в течение месяца дорабатывают новый мирный план, который Вашингтон предложил в ноябре.

Вчера в Майами состоялась очередная встреча, в которой участвовали Умеров, а также американские и европейские партнеры.

Накануне этих переговоров Зеленский анонсировал, что на встрече планируется обсуждение мирного плана США из 20 пунктов, гарантий безопасности и договора о восстановлении Украины.

После встречи Умеров сообщил, что по ее итогам Украина и США договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

Стоит также отметить, что сегодня, 20 декабря, в Майами вылетел посланник Путина Кирилл Дмитриев, который должен встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Тема та же - мирный план по завершению войны.

Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
