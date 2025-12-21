ua en ru
Мирная инициатива США: что заявили Умеров и Виткофф после трех дней переговоров в Майами

Украина, США, Воскресенье 21 декабря 2025 22:18
Мирная инициатива США: что заявили Умеров и Виткофф после трех дней переговоров в Майами
Автор: Антон Корж

Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд содержательных встреч, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя украинской делегации секретаря СНБО Рустема Умерова и заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

По словам Умерова, за последние три дня во Флориде украинская делегация провела "ряд продуктивных и конструктивных встреч" с представителями США и европейских партнеров.

Украинскую сторону представляли сам Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Кроме этого, к обсуждениям присоединились ключевые советники по нацбезопасности европейских стран.

"Отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина, во время которой основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении обработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении обработки экономического плана развития (плана процветания)", - отметил Умеров.

Отдельно стороны обсудили временные рамки и последовательность дальнейших шагов. Украина, по словам Умерова, остается преданной достижению справедливого и устойчивого мира, остановке убийств и достижению гарантированной безопасности, чтобы создать условия для послевоенного восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины.

"Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего. Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на следующих этапах этой важной работы", - отметил Умеров.

Примерно то же самое опубликовал Виткофф. Спецпосланник Трампа подтвердил, что во время переговоров обсуждали разработку мирного плана из 20 пунктов, согласовывали позиции по многосторонним гарантиям безопасности и разрабатывали "план экономического развития и процветания" для Украины.

"Украина остается полностью приверженной к достижению справедливого и устойчивого мира", - отметил Уиткофф.

Отметим, президент Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня, 21 декабря, во Флориде проходит уже третий день переговоров между делегациями Украины и США по мирному плану. После встречи глава государства ожидает отчет от переговорной команды.

Напомним, что очередная серия переговоров началась в пятницу, 19 декабря, в Майами. На повестке дня стояли вопросы общего плана из 20 пунктов, а также гарантии безопасности и договор о восстановлении Украины.

