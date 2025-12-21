ua en ru
У Путина назвали не серьезной идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ

Россия, Воскресенье 21 декабря 2025 10:43
У Путина назвали не серьезной идею трехсторонней встречи США, Украины и РФ Фото: Юрий Ушаков (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Озвученная идея о трехсторонней встрече между Украиной, Россией и США на уровне советников по нацбезопасности является не серьезной.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, формат переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной пока не прорабатывается. Более того, Ушаков считает, что предложения, которые Киев и европейские партнеры пытаются включить в мирный план, якобы мешают достижению "долгосрочного мира".

Кроме того, Ушаков сообщил, что российская сторона пока не видела никаких документов США по мирному урегулированию войны.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Он отметил, что Киев эту идею поддерживает.

Мирный план США

Украина, США и европейские партнеры уже около месяца работают над доработкой нового мирного плана, который Вашингтон предложил еще в ноябре.

Очередной раунд переговоров состоялся накануне в Майами с участием министра обороны Рустема Умерова, а также представителей США и Европы.

Перед встречей президент Владимир Зеленский сообщал, что стороны должны обсудить американский мирный план из 20 пунктов, вопросы гарантий безопасности и будущий договор о восстановлении Украины.

По итогам переговоров Умеров заявил, что Украина и США согласовали дальнейшие шаги и договорились продолжить совместную работу в ближайшее время.

Кроме того, 20 декабря в Майами прибыл посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он планирует встретиться со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером - темой переговоров также станет мирный план по завершению войны.

