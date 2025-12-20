ua en ru
Зеленский на фоне атак по Одессе хочет сменить командующего ВК "Юг" Карпенко

Суббота 20 декабря 2025 19:26
Зеленский на фоне атак по Одессе хочет сменить командующего ВК "Юг" Карпенко Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обстрелами Одессы, которые в последнюю неделю усилились. Сейчас государство усиливает ПВО и уже был обсужден вопрос о замене командования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал отвечая на вопрос журналистов.

Глава государства рассказал, что для защиты Одессы будут быстрые решения. В частности, на место командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко - уже ищут другую кандидатуру.

"Мы сейчас боремся за Одессу, усиливаем ПВО. Усиливать будем и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос, относительно замены командующего ВК "Юг" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что надо реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам не было трудно", - заявил Зеленский.

Он добавил, что как бы ни было трудно реагировать, но надо максимально защищать людей, Одессу и другие регионы Украины.

Обстрел Одессы

Напомним, что россияне примерно в последнюю неделю-полторы очень часто начали атаковать Одессу и Одесскую область.

В частности, в ночь на субботу, 13 декабря, регион пережил одну из самых масштабных атак с начала войны. Оккупанты прицельно били ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре, чтобы погрузить область в темноту и холод.

В результате Одесса около 5 дней была без электричества, а город Арциз и вовсе, по словам мэра, может остаться без света до 26 декабря.

Кроме этих атак, 14 декабря враг нанес удар 20 дронами по мосту в Затоке, а уже 18 декабря был обстрел моста возле села Маяки. Так, 19 декабря в Одесской ОГА сообщили, что в связи с атакой движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" перекрыто.

Также мы писали, что вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Были разрушения и другие последствия.

