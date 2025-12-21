ua en ru
Переговоры конструктивные и продлятся 2 дня: посланник Путина о встрече в США по Украине

Воскресенье 21 декабря 2025 00:44
Переговоры конструктивные и продлятся 2 дня: посланник Путина о встрече в США по Украине Фото: Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно. По его словам, они будут длится два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское ТАСС.

"Дискуссии проходят конструктивно. Начались и продолжатся сегодня, и также продолжатся завтра", - сказав Дмитриев "журналистам".

Мирный план Трампа

Напомним, что Украина совместно с США и Европой уже на протяжении месяца дорабатывают американский мирный план, который был представлен в ноябре и изначально включал пункты явно в пользу России. Именно по этой причине стороны регулярно проводят встречи, чтобы сделать его более приемлемым для Киева.

Так, 19 декабря в Маями состоялся очередной раунд переговоров секретаря СНБО Рустема Умерова с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам он сообщил, что стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении работы в ближайшее время.

Перед этим визитом Зеленский говорил, что на встрече планируется обсуждение мирного плана США из 20 пунктов, гарантий безопасности и договора о восстановлении Украины.

Также в СМИ анонсировалось, что в субботу, 20 декабря, в Маями вылетел Дмитриев, чтобы провести переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

К слову, Зеленский вчера сообщил, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по нацбезопасности. Президент добавил, что Киев поддерживает эту идею.

