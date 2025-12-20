В Одесской области восстановили транспортное сообщение после удара РФ по мосту возле Маяков
В Одесской области восстановили транспортное сообщение после российского теракта на мосту под селом Маяки Одесской области, оно работает в штатном режиме. Есть неудобства, есть незначительные задержки, но в целом логистику восстановили.
Как сообщает РБК-Украина об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита в эфире телемарафона.
По его словам, логистического коллапса не будет - все грузы доставляются, банкоматы, банки и государственные учреждения работают. Есть некоторые неудобства, но очень незначительные.
"Переправы соответствующие наведены через реку Днестр, и сегодня они хорошо функционируют. Есть неудобства, потому что не может переправа работать, как работает мост, через который проезжают грузовики Но с незначительными задержками они осуществляют переезд и на сегодня ситуация спокойная и контролируемая", - сказал Никита, комментируя ситуацию вокруг восстановления сообщения.
Восстановление транспортного сообщения подтвердил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, сейчас все работает в штатном режиме, сформированы необходимые запасы, логистика восстановлена.
"Транспортное сообщение уже частично восстановлено, люди могут передвигаться легковыми автомобилями, микроавтобусами и небольшими грузовиками через р.Днестр. В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения привычными маршрутами", - заверил он во время рабочего совещания.
Напомним, что 19 декабря российские оккупанты устроили теракт на мосту под селом Маяки Одесской области. Вражеский ударный беспилотник ударил по автомобилю, который двигался по мосту. В результате теракта РФ погибла женщина, трое ее детей были доставлены в больницу с травмами и острой реакцией на стресс.
Из-за российского удара по мосту в Маяках на пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения. Также "Укрзализныця" назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.
Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба рассказал, что из-за российских ударов Украина вынуждена срочно прорабатывать новые маршруты для пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков. Такие действия координируются с Молдовой.