В Одесской области восстановили транспортное сообщение после удара РФ по мосту возле Маяков

В Одесской области восстановили транспортное сообщение после российского теракта на мосту под селом Маяки Одесской области, оно работает в штатном режиме. Есть неудобства, есть незначительные задержки, но в целом логистику восстановили.

Как сообщает РБК-Украина об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита в эфире телемарафона.

По его словам, логистического коллапса не будет - все грузы доставляются, банкоматы, банки и государственные учреждения работают. Есть некоторые неудобства, но очень незначительные.

"Переправы соответствующие наведены через реку Днестр, и сегодня они хорошо функционируют. Есть неудобства, потому что не может переправа работать, как работает мост, через который проезжают грузовики Но с незначительными задержками они осуществляют переезд и на сегодня ситуация спокойная и контролируемая", - сказал Никита, комментируя ситуацию вокруг восстановления сообщения.

Восстановление транспортного сообщения подтвердил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, сейчас все работает в штатном режиме, сформированы необходимые запасы, логистика восстановлена.

"Транспортное сообщение уже частично восстановлено, люди могут передвигаться легковыми автомобилями, микроавтобусами и небольшими грузовиками через р.Днестр. В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения привычными маршрутами", - заверил он во время рабочего совещания.