У Макрона заявили о подготовке к возможным переговорам с Путиным

Елисейский дворец приветствует заявление Кремля о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

У Макрона заявили, что "в ближайшие дни" решат, на каких условиях могут состояться переговоры с Путиным. "Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о наилучшем способе действий", - отметили в Елисейском дворце.