Судно з українським зерном вийшло з Одеського порту, а у Києві змінили роботу транспорту під час тривог: новини за 1 серпня

Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту, в Україні змінилися правила купівлі антибіотиків, транспорт в Києві не працюватиме під час тривоги. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 1 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

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Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту

Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи. Мова йде про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані.

Судно прибуде у Стамбул у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведена перевірка вантажу.

Транспорт у Києві не працюватиме під час тривоги

Наземний громадський транспорт в Києві буде зупинятися на час повітряної тривоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні. При цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Правила купівлі антибіотиків в Україні змінилися

З понеділка, 1 серпня, українці почали отримувати електронний рецепт на антибіотики. Така можливість доступна в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя.

Якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт.

Більшість українців підтримують закриття кордонів з Росією: опитування

Більшість українців підтримують впровадження візового режиму з Росією. Їх кількість збільшилась після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, абсолютна більшість українців - 79% вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що Україна і РФ мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

ЗМІ Тайваню анонсують візит Пелосі: названо час та програма

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого туру країнами Азії. Пелосі збирається прилетіти на острів усупереч застереженням Білого дому. Вона планує залишитися на Тайвані на одну ніч.

Візиту Пелосі на Тайвань різко чинить опір Китай, який вважає острів своєю територією. У китайських соцмережах поширювалися заклики збити літак Пелосі, якщо він опиниться у тайванському повітряному просторі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом закликав Вашингтон "не грати з вогнем".

На Україну насувається негода з грозами та градом

У вівторок, 2 серпня, в Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Синоптики додають, що вітер очікується переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті - до 30°.