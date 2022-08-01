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ЗМІ Тайваню анонсують візит Пелосі: названо час та програма

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 17:59
ЗМІ Тайваню анонсують візит Пелосі: названо час та програма Фото: спікер Палати представників США Ненсі Пелосі (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі таки відвідає Тайвань у рамках свого туру країнами Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Пелосі збирається прилетіти на острів усупереч застереженням Білого дому. За даними одного із джерел CNN, вона планує залишитися на Тайвані на одну ніч.

Коли це станеться - неясно. Зараз Пелосі знаходиться у Сінгапурі. Офіційно в програмі азіатського туру Пелосі заявлено Малайзію, Сінгапур, Японію та Південну Корею.

Візиту Пелосі на Тайвань різко чинить опір Китай, який вважає острів своєю територією. У китайських соцмережах поширювалися заклики збити літак Пелосі, якщо він опиниться у тайванському повітряному просторі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом закликав Вашингтон "не грати з вогнем".

Пелосі може стати першим за 25 років спікером Палати представників Конгресу США, який відвідав Тайвань.

Нагадаємо, Китай попередив США, що військові КНР "не будуть сидіти склавши руки" у разі візиту Ненсі Пелосі на Тайвань.

На тлі турне Пелосі китайські війська почали масштабні навчання біля Тайванської протоки.

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