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Більшість українців підтримують закриття кордонів з Росією: опитування

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 16:42
Більшість українців підтримують закриття кордонів з Росією: опитування Фото: більшість українців підтримують закриття кордонів з Росією (Twitter.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Більшість українців підтримують впровадження візового режиму з Росією. Їх кількість збільшилась після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, абсолютна більшість українців - 79% вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що Україна і РФ мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

У порівнянні з періодом перед повномасштабним вторгненням (станом на лютий 2022 року) з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що між Україною і Росією мають бути візові обмеження. Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за "дружні" відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.

У всіх регіонах більшість (від 86% на заході до 70% на сході) вважають, що між Україною і РФ мають бути закриті кордони з візами. Також у всіх регіонах у порівнянні з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на півдні і сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, то зараз більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.

Результати опитування також показали, що більшість серед усіх категорій виступають за закриті кордони. Зокрема серед російськомовних 52% виступають за закриті кордони, а за "дружні" відносини - 35% (і лише 3% стверджують, що Україні і Росії слід об’єднатися в одну державу).

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

За місяць дії візового режиму з Росією близько 80 її громадян звернулись за візами на в'їзд до України. Однак ніхто з них ще не отримав дозволу.

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