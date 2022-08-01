ЗСУ відбили кілька штурмів росіян, ворог продовжує посилюватися на півдні, - Генштаб

Українські військові відбили декілька штурмів росіян. Тим часом окупанти продовжують перегрупування, аби посилити свої війська на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

На Сіверському напрямку росіяни із ствольної і реактивної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля в Сумській області. Вели повітряну розвідку безпілотниками біля Грем’яча та Глухова. Для протидії технічним засобам розвідки розгорнули комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще 14 населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагалися викрити вогневі позиції українських військ, успіху не мали, відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.

Неподалік Мазанівки українські захисники викрили і знешкодили розвідувальну групу противника.

На Краматорському напрямку, через значні втратами живої сили, військової техніки та низький рівнем морально-психологічного стану особового складу, росіяни активних наступальних дій не вели. Обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції українських військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Завдали авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. Задля розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вели повітряну розвідку безпілотниками.

На Бахмутському напрямку загарбники задіяли для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдали авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

В районі Яковлівки противник намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Росіяни були виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаційного удару біля Нью-Йорка. Вели штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не мають, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни активних наступальних дій не вели. Здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське.

ЗСУ звели нанівець всі спроби ворога просунутися в напрямку Мар’їнки. Росіяни, з метою виявлення українських військ та корегування вогню, вели повітряну розвідку. Продовжують перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування українських підрозділів.

Здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вели повітряну розвідку беспілотниками.

Силами інженерних підрозділів окупанти намагаються відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро.