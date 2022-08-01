Байден затвердив військову допомогу на 550 млн доларів для України
Президент США Джо Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Зокрема, опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю Ентоні Блінкену повноваження виділити до 550 млн доларів на військові товари і послуги, щоб надати допомогу Україні.
За даними репортера "Голосу Америки" Остапа Яриша, новий пакет включає:
- 75 000 снарядів для 155-мм артилерії;
- додаткові ракети для HIMARS.
На рішення Байдена вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Дякую президенту США за лідерство і міцну підтримку України і розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - зазначив він.
Сьогодні стало відомо про те, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.
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