Байден затвердив військову допомогу на 550 млн доларів для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Зокрема, опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю Ентоні Блінкену повноваження виділити до 550 млн доларів на військові товари і послуги, щоб надати допомогу Україні.

За даними репортера "Голосу Америки" Остапа Яриша, новий пакет включає:

75 000 снарядів для 155-мм артилерії;

додаткові ракети для HIMARS.

На рішення Байдена вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Дякую президенту США за лідерство і міцну підтримку України і розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - зазначив він.