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Байден затвердив військову допомогу на 550 млн доларів для України

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Вашингтон, Понеділок 01 серпня 2022 22:53
Байден затвердив військову допомогу на 550 млн доларів для України Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент США Джо Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зокрема, опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю Ентоні Блінкену повноваження виділити до 550 млн доларів на військові товари і послуги, щоб надати допомогу Україні.

За даними репортера "Голосу Америки" Остапа Яриша, новий пакет включає:

  • 75 000 снарядів для 155-мм артилерії;
  • додаткові ракети для HIMARS.

На рішення Байдена вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Дякую президенту США за лідерство і міцну підтримку України і розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - зазначив він.

Сьогодні стало відомо про те, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.

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