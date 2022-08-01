Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Фото: німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну (bmvg de)
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Long Hand - реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"В Україну прибув третій брат у родині Long Hand - РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше про те, що Україна отримала німецькі РСЗВ Mars II, стало відомо з німецьких ЗМІ. Зокрема, з посиланням на голову Міноборони ФРН Кристине Ламбрехт вони повідомили, що Україні поставлені обіцяні РСЗВ Mars II і ще три самохідні Panzerhaubitzen 2000.