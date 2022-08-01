Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Long Hand - реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"В Україну прибув третій брат у родині Long Hand - РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" - йдеться в повідомленні.