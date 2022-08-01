Стало відомо, коли перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул

Перше судно з українським зерном, що вирушило з порту Одеси, прибуде у Стамбул у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведена перевірка вантажу.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Анадолу ".

"Після того як судно стане на якір, прибуде спільна делегація представників Росії, України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі та проведе перевірку вантажу", - сказав він.

Акар додав, що за проходженням судна наразі стежить координаційний центр.

"Ми застосували щодо судна процедури та принципи, про які домовилися, і маємо надію, що процес триватиме без будь-яких збоїв", - сказав він.