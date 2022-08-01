ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул

Новость на русском →
Стамбул, Понеділок 01 серпня 2022 17:32
Стало відомо, коли перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул Фото: перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул 2 серпня (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Перше судно з українським зерном, що вирушило з порту Одеси, прибуде у Стамбул у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведена перевірка вантажу.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

"Після того як судно стане на якір, прибуде спільна делегація представників Росії, України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі та проведе перевірку вантажу", - сказав він.

Акар додав, що за проходженням судна наразі стежить координаційний центр.

"Ми застосували щодо судна процедури та принципи, про які домовилися, і маємо надію, що процес триватиме без будь-яких збоїв", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

В портах Одеської області стоять ще 16 кораблів з українським зерном, що чекають на відправку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Стамбул
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни