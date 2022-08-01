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Через Маріуполь на Запоріжжя йдуть російські колони: що відомо

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Маріуполь, Понеділок 01 серпня 2022 17:22
Через Маріуполь на Запоріжжя йдуть російські колони: що відомо Фото: росіяни перекидають понтонний парк на Запоріжжя (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська перекидають понтонний парк у напрямку Запоріжжя. В окупованому Маріуполі бачили довгі колони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по проспекту Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя. Основне число - понтонні переправи. Позначка V", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська перекидають інженерну техніку в Херсонську область. Імовірно, щоб наводити понтонні переправи через те, що Збройні сили України розбивають мости.

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