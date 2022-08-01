Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту

Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова в Facebook .

За його даними, мова йде про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані. Воно буде рухатися по коридору, безпека якого підтверджена нашими партнерами-гарантами - ООН і Туреччиною. На його борту 26 тис тонн української кукурудзи.

Моніторинговий центр під егідою ООН повідомив, що RAZONI пройде інспекцію в Стамбулі, перш ніж відправитися в Ліванський Тріполі. Очікується, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прибуде на інспекцію в турецькі води 2 серпня. Центр попросив всі сторони проінформувати військових, щоб всі сторони проінформувати військових, щоб забезпечити його безпечний прохід, передає Reuters.