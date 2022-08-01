Транспорт у Києві не працюватиме під час тривоги

Наземний громадський транспорт в Києві буде зупинятися на час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

При цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

"Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу", - додають в міській адміністрації.