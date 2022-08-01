ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Україну насувається негода з грозами та градом

Новость на русском →
Україна, Понеділок 01 серпня 2022 14:49
На Україну насувається негода з грозами та градом Фото: в Україні очікуються дощі, град та шквали 2 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати в Україні у вівторок, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

На Україну насувається негода з грозами та градом

"В Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики додають, що вітер очікується переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті - до 30°.

Як повідомлялося, в Укргідрометцентрі розповіли про погоду у серпні. Середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни