На Україну насувається негода з грозами та градом
Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати в Україні у вівторок, 2 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"В Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Синоптики додають, що вітер очікується переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті - до 30°.
Як повідомлялося, в Укргідрометцентрі розповіли про погоду у серпні. Середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.
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