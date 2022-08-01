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Окупанти зранку вдарили по Харкову: є постраждалі

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Харків, Понеділок 01 серпня 2022 08:18
Окупанти зранку вдарили по Харкову: є постраждалі Фото: Росія знову обстріляла Харків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зранку 1 серпня вдарили по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки є двоє постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Ігоря Терехова.

За даними міського голови, в районі Салтівки було декілька "приходів". Зокрема, о 7:10 ворожий снаряд влучив у зупинку громадського транспорту. Поранення отримали людина, яка чекала автобуса. Постраждалого госпіталізували.

"У дворі багатоповерхівки було так само поранено людину та пошкоджено автомобілі", - зазначив Терехов.

Глава ОВА закликав харків'ян не ігнорувати сигнали тривоги та максимально перебувати в укриттях.

Фото: окупанти вдарили по Харкову (t.me/ihor_terekhov)

Зазначимо, що окупанти щоденно обстрілюють Харків. Зокрема, 30 липня армія РФ вдарила по району ХТЗ.

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