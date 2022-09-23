Студентам закрыли выезд из Украины, а ЕС готовит новые санкции против России: новости за 22 сентября

Вчера, 22 августа 2022 года, студентам запретили выезжать из Украины во время войны. А Евросоюз рассмотрит введение нового пакета санкций против РФ.

Война России против Украины: последние новости

Студентам запретили выезжать из Украины во время войны

Украинские мужчины-студенты сейчас не могут выехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.

Во время военного положения в Украине действуют ограничения по выезду мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и четко прописаны исключения, кого это не касается. В список исключений не входят студенты.

Евросоюз рассмотрит введение нового пакета санкций против РФ

Европейский Совет планирует рассмотреть введение нового пакета антироссийских санкций. В частности, ожидается расширение экономических ограничений.

Сейчас Евросоюз видит, что президент РФ Владимир Путин оказался "загнан в угол" после успешного контрнаступления ВСУ. Но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, лидер страны-агрессора продолжает наносить удары по Украине.

Самый большой с начала войны обмен пленными: как это было

Украина и Россия произвели большой обмен пленными. В его рамках удалось уволить 215 защитников, российской стороне выдали 55 военнослужащих и нардепа Виктора Медведчука.

В Украине уже три случая оспы обезьян

В четверг, 22 сентября, в Украине зафиксирован еще один случай оспы обезьян. Это уже третий случай заболевания в Украине.

"У всех трех легкое течение заболевания. Они не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей. Сейчас происходит эпидемическое расследование", - заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Зеленский собрал Ставку: обсудили реакцию на мобилизацию и "референдумы"

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в четверг, 22 сентября.

Особое внимание уделили шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Кремль пытается переложить вину за поражение под Харьковом из Путина на военных

В России ищут виновных за провал кафиров в Харьковской области. При этом в Кремле хотят переложить вину за управление "спецоперацией" с президента Владимира Путина на военных.

"Кремлевские чиновники и эксперты в государственных СМИ лихорадочно обсуждают причины провала в Харькове, и в типичной манере Кремль, похоже, пытается переложить вину из Путина на российских военных", - сказал чиновник НАТО.

Засекреченный пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян

Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимир Путин содержит информацию об объеме мобилизации в РФ. На военную службу может быть призван миллион россиян.

Источники издания из администрации Путина заявили, что сначала весь текст указа хотели засекретить. Однако позже в Кремле решили занести под гриф "для служебного пользования" только пункт о численности мобилизованных.

Россияне не выпускают мужчин в сторону Запорожья

В четверг, 22 сентября, оккупанты перестали выпускать мужчин в возрасте с 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосте в Васильевке.

"На сегодняшний день есть подтвержденная информация, что в Васильевке не пропускают до выезда в сторону Запорожья мужчин призывного возраста от 18 до 35 лет. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем прежде всего к мужчинам покинуть оккупированную территорию", - заявил мэр города Иван Федоров.

Повышение пенсий в Украине с 1 октября

С 1 октября 2022 г. в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.

Прогноз погоды на сегодня.

В большинстве регионов Украины 23 сентября ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в пятницу составит +17 градусов.

Ночью дожди синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях. Днем осадки ожидаются почти по всей территории Украины, кроме южных и некоторых центральных областей.

Также ночью и утром северо-восточная часть страны окутает туман.

Температура воздуха днем в западных, центральных и северных областях повысится до 12-13 градусов тепла. На востоке и юге столбик термометра покажет 14-17 градусов с отметкой плюс.

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля.