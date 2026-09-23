В Киеве уже более 40 пострадавших, атака дронов все еще продолжается
В Киеве количество пострадавших из-за российской атаки 23 сентября возросло до 41 человека. В столице продолжается воздушная атака вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
"По состоянию на 16:25 известно о 41 пострадавшем в результате сегодняшних вражеских ударов по столице", - говорится в сообщении.
Что известно об атаке на Киев
Россия атаковала Киев 23 сентября. Погибли по меньшей мере два человека.
В результате ударов в нескольких районах столицы произошли пожары и повреждения.
В Соломенском районе обломки БПЛА упали между домами, загорелась территория транспортного предприятия, также зафиксировали падение дрона на магазин и попадание в девятиэтажное нежилое здание.
В Голосеевском районе повреждены складские помещения, АЗС, бизнес-центр и объекты транспортной инфраструктуры.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры и пожар на АЗС.