В Киеве уже более 40 пострадавших, атака дронов все еще продолжается

В Киеве количество пострадавших из-за российской атаки 23 сентября возросло до 41 человека. В столице продолжается воздушная атака вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"По состоянию на 16:25 известно о 41 пострадавшем в результате сегодняшних вражеских ударов по столице", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Киев

Россия атаковала Киев 23 сентября. Погибли по меньшей мере два человека.

В результате ударов в нескольких районах столицы произошли пожары и повреждения.

В Соломенском районе обломки БПЛА упали между домами, загорелась территория транспортного предприятия, также зафиксировали падение дрона на магазин и попадание в девятиэтажное нежилое здание.