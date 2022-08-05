Скандальний звіт Amnesty International та масштабні навчання навколо Тайваню: новини за 4 серпня

Amnesty International звинуватила Україну в порушенні законів ведення війни, в НАТО заявили про ризик зіткнення з Росією, Китай розпочав масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню. Докладніше про те, що сталося в четвер, 4 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Скандальний звіт Amnesty International: подробиці

Правозахисна організація звинуватила Україну в нібито порушені закони ведення війни. Нібито наші військові ставлять під загрозу життя цивільного населення, розміщують бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях з метою відбити російський наступ.

В своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявиви, що організація намагається перекласти відповідальність за воєнні злочини з агресора на жертву. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що цей матеріал свідчить про "втрату адекватності". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Amnesty International створює фальшивий баланс між жертвою та злочинцем. Правозахисній організації варто зайнятися донесення правди щодо війни та воєнних злочинів Росії.

Статус тимчасового захисту в ЄС діятиме до весни 2024 року, - Стефанішина

Для українських біженців статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу буде діяти мінімум до весни 2024 року. Про це заявила віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на телемарафоні.

За її словами, країни ЄС вже переходять на більш довгострокові стратегії для захисту прав українських біженців. Ці питання обговорювалися під час візиту єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон.

В НАТО заявили про ризик зіткнення з Росією через її війну проти України

Європа переживає найнебезпечнішу ситуацію з часів Другої світової війни. Війна Росії проти України - це напад на нинішній світовий порядок, тому російському агресору не можна дозволити перемогти. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У цьому конфлікті (війні Росії проти України - ред.) НАТО має два завдання: підтримати Україну та запобігти поширенню конфлікту на повномасштабну війну між НАТО та Росією", - зазначив Столтенберг.

Китай розпочав масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню

Армія Китаю розпочала масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню. Вони триватимуть з 4 по 7 серпня у шести акваторіях біля острова.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань попри погрози Китаю. Після цього у Китаї погрожували США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після початку візиту.

Негода накриє майже всю Україну

В Україні в четвер, 4 серпня, майже на всій території очікується негода. Сонячно буде лише у західних областях, проте там вночі похолодає до +11.