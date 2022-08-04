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Росіяни обстріляли кілька районів Харкова: є постраждалі

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Харків, Четвер 04 серпня 2022 22:32
Росіяни обстріляли кілька районів Харкова: є постраждалі Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 4 серпня, російські війська обстріляли два райони Харкова. В результаті атак окупантів попередньо постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місце (події) виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про трьох постраждалих", - заявив Синєгубов.

Він також підкреслив, що повітряна тривога триває і жителям міста необхідно залишатися в укриттях.

Оновлено 20:35

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, російські військові з артилерії обстріляли Салтівський та Індустріальний райони Харкова.

Павлове поле знаходиться під потужним обстрілом. Біля одного з ринків рятувальники розміновують снаряд.

"Одна людина на Полях постраждала - забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків", - розповів мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що увечері 4 серпня 2022 року в Харкові знову лунають вибухи. Місто знаходиться під обстрілом.

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Харків Вибух Війна Росії проти України
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