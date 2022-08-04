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Негода накриє майже всю Україну: синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 07:00
Негода накриє майже всю Україну: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: сьогодні негода накриє майже всю Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 4 серпня майже на всій території очікується негода. Сонячно буде лише у західних областях, проте там вночі похолодає до +11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні, короткочасні дощі та грози, а вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі. Лише у більшості західних областей без опадів.

На решті територій вітер північний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +19, вдень +24 +27 градусів;
  • на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +24 +30;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +23 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +26 +28;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +23 +26 градусів.

Негода накриє майже всю Україну: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди гроза. Вітер північного напрямку, швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +24 +26.

Негода накриє майже всю Україну: синоптики дали прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в низці областей України.

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