Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання веде трансляцію прибутку спеціального борту США на Тайвань. Пелосі вже вийшла з літака.

LIVE: House speaker Nancy Pelosi expected to arrive in Taipei https://t.co/OvDvJ7ZFWJ — Reuters (@Reuters) August 2, 2022

Очікується, що вже завтра вона проведе зустрічі з керівництвом Тайваню, в тому числі з президентом Цай Інвень.

Оновлено о 18:10

На сайті Пелосі вже з'явилася офіційна заява щодо візиту до Тайваню.

"Візит нашої делегації Конгресу на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається", - зазначила вона.

Спікер Палати представників наголосила, що візит на острів - це частина турне країнами Індо-Тихоокеанського регіону. За її словами, переговори з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтримці та просуванні спільних інтересів.

"Наш візит є однією з кількох делегацій Конгресу на Тайвань, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів, заснованої на законі про відносини з Тайванем 1979 року, спільних комюніке США та Китаю і шести запевненнях. Сполучені Штати продовжують виступати проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво", - додала Пелосі.

Погрози Китаю

Напередодні візиту Пелосі офіційні китайські особи виступили з низкою попереджень. Наприклад, прес-секретар МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, пригрозив США "кричущими політичними наслідками".

До цього резонансне питання обговорювалося в розмові президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна. Останній заявив, що проти втручання в справи Тайваню і не допустить тайванського сепаратизму.

Крім того, американські експерти вважають, що Китай взагалі може збити літак Пелосі на підльоті до острова.

Позиція США

Напередодні в Білому домі заявили, що Пелосі має право відвідати Тайвань, як і будь-який інший американський політик.

"Президент США Джо Байден в розмові з лідером КНР Сі Цзіньпінем ясно дав зрозуміти, що Конгрес є незалежною гілкою влади і що спікер Пелосі приймає свої власні рішення, як і інші члени Конгресу щодо своїх зарубіжних поїздок", - підкреслив Джон Кірбі.

А держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив, що відповідальність за військову напругу навколо візиту Пелосі повністю покладається на Китай.

Суть конфлікту

Китай вважає Тайвань своєю територією, хоча не контролює острів і його уряд. Після поразки в громадянській війні правляча до 1950 року партія Гоміньдан зберегла вплив тільки на Тайвані, а також на островах Пенху, Цзіньмень, Мацзу і низці інших.

Китайська Республіка (Тайвань) є частково визнаною державою. Однак навіть США, які протягом багатьох десятиліть виступають в ролі союзника, не визнають її незалежність. Офіційний Пекін періодично погрожує силовим способом поширити свій суверенітет на ці острови.