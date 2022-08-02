Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання веде трансляцію прибутку спеціального борту США на Тайвань. Пелосі вже вийшла з літака.
LIVE: House speaker Nancy Pelosi expected to arrive in Taipei https://t.co/OvDvJ7ZFWJ— Reuters (@Reuters) August 2, 2022
Очікується, що вже завтра вона проведе зустрічі з керівництвом Тайваню, в тому числі з президентом Цай Інвень.
Оновлено о 18:10
На сайті Пелосі вже з'явилася офіційна заява щодо візиту до Тайваню.
"Візит нашої делегації Конгресу на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається", - зазначила вона.
Спікер Палати представників наголосила, що візит на острів - це частина турне країнами Індо-Тихоокеанського регіону. За її словами, переговори з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтримці та просуванні спільних інтересів.
"Наш візит є однією з кількох делегацій Конгресу на Тайвань, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів, заснованої на законі про відносини з Тайванем 1979 року, спільних комюніке США та Китаю і шести запевненнях. Сполучені Штати продовжують виступати проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво", - додала Пелосі.
Погрози Китаю
Напередодні візиту Пелосі офіційні китайські особи виступили з низкою попереджень. Наприклад, прес-секретар МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, пригрозив США "кричущими політичними наслідками".
До цього резонансне питання обговорювалося в розмові президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна. Останній заявив, що проти втручання в справи Тайваню і не допустить тайванського сепаратизму.
Крім того, американські експерти вважають, що Китай взагалі може збити літак Пелосі на підльоті до острова.
Позиція США
Напередодні в Білому домі заявили, що Пелосі має право відвідати Тайвань, як і будь-який інший американський політик.
"Президент США Джо Байден в розмові з лідером КНР Сі Цзіньпінем ясно дав зрозуміти, що Конгрес є незалежною гілкою влади і що спікер Пелосі приймає свої власні рішення, як і інші члени Конгресу щодо своїх зарубіжних поїздок", - підкреслив Джон Кірбі.
А держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив, що відповідальність за військову напругу навколо візиту Пелосі повністю покладається на Китай.
Суть конфлікту
Китай вважає Тайвань своєю територією, хоча не контролює острів і його уряд. Після поразки в громадянській війні правляча до 1950 року партія Гоміньдан зберегла вплив тільки на Тайвані, а також на островах Пенху, Цзіньмень, Мацзу і низці інших.
Китайська Республіка (Тайвань) є частково визнаною державою. Однак навіть США, які протягом багатьох десятиліть виступають в ролі союзника, не визнають її незалежність. Офіційний Пекін періодично погрожує силовим способом поширити свій суверенітет на ці острови.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про китайську активність напередодні візиту Пелосі на Тайвань. Зокрема, Пекін направив винищувачі до лінії розмежування.
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