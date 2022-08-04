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Росіяни витіснили ЗСУ з двох позицій під Донецьком та Бахмутом: карта

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Донецька область, Четвер 04 серпня 2022 15:27
Росіяни витіснили ЗСУ з двох позицій під Донецьком та Бахмутом: карта Фото: ЗСУ вимушено відступили під натиском противника (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська в ході бойових дій витіснили Збройні сили України з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

За його словами, в ході масованого застосування російської артилерії і наступу в районі Доломітного і Вуглегірської ТЕС в напрямку Кодеми противнику вдалося витіснити українські війська. Збройні сили змушені були залишити Семигір'я і перейти до оборони на східних околицях Кодеми.

Росіяни витіснили ЗСУ з двох позицій під Донецьком та Бахмутом: карта

Фото: ЗСУ вимушено відступили з Семигір'я

"30 липня в результаті активного застосування противником авіації, артилерії і реактивних систем залпового вогню, ведення активних наступальних штурмових дій за напрямком Спартак - Авдіївка підрозділи сил оборони змушені були залишити шахту "Бутівка" і перейти до оборони південніше населеного пункту Авдіївка", - додав Громов.

Росіяни витіснили ЗСУ з двох позицій під Донецьком та Бахмутом: карта

Фото: ЗСУ вийшли з позиції на шахті "Бутівка" на околиці Донецька

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила кілька сіл на Донеччині. Йдеться про Мазанівку та Дмитрівку в районі Слов'янська.

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