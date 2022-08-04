Створюють фальшивий баланс: Кулеба про правозахисників Amnesty International

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Що каже Amnesty International:

Правозахисна організація звинуватила Україну в нібито порушені закони ведення війни. Нібито наші військові ставлять під загрозу життя цивільного населення, розміщують бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях з метою відбити російський наступ.

Що відповів Кулеба:

"Я вважаю її несправедливою (заяву Amnesty International, - ред.). Я розумію, що відповідь на критику Amnesty International скаже, що "ми критикуємо обидві сторони конфлікту". Але, давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International, це не про пошук й донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем, та жертвою", - заявив Кулеба.

За словами міністра, саме Росія тисячами знищує цивільне населення, руйнує міста та території, коли українські бійці намагаються захистити країну та континент від окупантської навали.

"Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім’я цивільних жертв, яких накрило російськими снарядами на зупинці в місті Торецьк Донецької області", - додав Кулеба.