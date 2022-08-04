Окупанти випустили по Одеській області протикорабельну ракету "Онікс"

Російська армія в ніч на 4 серпня випустила по Одеській області ракету "Онікс". Вона розірвалася у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Окупанти намагалися атакувати Одеську область з тимчасово окупованого Криму. Вони використали протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.