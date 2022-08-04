Окупанти випустили по Одеській області протикорабельну ракету "Онікс"
Фото: окупанти випустили по Одеській області ракету "Онікс" (Getty Images)
Російська армія в ніч на 4 серпня випустила по Одеській області ракету "Онікс". Вона розірвалася у повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Окупанти намагалися атакувати Одеську область з тимчасово окупованого Криму. Вони використали протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.
Нагадаємо, 31 липня окупанти з Криму випустили по Одеській області дві ракетами типу "Іскандер".
Внаслідок удару в Одеській області виникло відразу декілька пожеж.
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