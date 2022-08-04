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Втрата адекватності. Резніков відреагував на матеріал Amnesty International

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 16:18
Втрата адекватності. Резніков відреагував на матеріал Amnesty International Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Матеріал Amnesty International є свідченням втрати адекватності, оскільки він прирівнює агресію РФ до самозахисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Facebook.

"Будь-які спроби навіть побіжно порівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, - це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет", - підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що своїм звітом Amnesty International ставить під сумнів право українців опиратися геноциду і захищати своє житло та життя. Такі дії "є збоченням, в які б правові конструкції його не маскували".

"Україна - правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, в тому числі - юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов'язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист кажу", - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше правозахисники Amnesty International опублікували звіт, в якому сказано, що українські військові нібито порушують закони війни тим, що "ставлять під загрозу життя населення, розміщуючи бойову техніку і озброєння в школах і лікарнях".

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Amnesty International своїм матеріалом створює фальшивий баланс між жертвою і злочинцем.

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