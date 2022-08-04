Втрата адекватності. Резніков відреагував на матеріал Amnesty International

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Facebook .

"Будь-які спроби навіть побіжно порівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, - це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет", - підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що своїм звітом Amnesty International ставить під сумнів право українців опиратися геноциду і захищати своє житло та життя. Такі дії "є збоченням, в які б правові конструкції його не маскували".

"Україна - правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, в тому числі - юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов'язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист кажу", - резюмував міністр.