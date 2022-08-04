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Росіяни обстріляли зупинку в Торецьку: багато жертв, у тому числі діти

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Донбас, Четвер 04 серпня 2022 12:51
Росіяни обстріляли зупинку в Торецьку: багато жертв, у тому числі діти Фото: наслідки обстрілу Торецька Донецької області 4 серпня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 4 серпня, окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті атаки 8 людей загинули, 4 отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької області Павла Кириленка.

"8 загиблих, 4 поранених - такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених - три дитини", - розповів він.

За попередньою інформацією, як каже очільник регіону, стріляли з артилерії.

"Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки", - додав Кириленко.

До цього російські війська обстріляли Торецьк Донецької області зранку 28 липня. Ворожі снаряди потрапили у п'ятиповерховий житловий будинок.

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